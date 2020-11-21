عمليات سرية ضد إيران.. إسرائيل تستعد لرحيل ترامب

تخطط إسرائيل والولايات المتحدة لزيادة الضغط على إيران، من خلال "عمليات سرية" حسبما أفادت تقارير عبرية.

وقال تقرير نشرته قناة 13 الإسرائيلية، إن واشنطن وتل أبيب تعملان على زيادة الضغط على النظام الإيراني من خلال عمليات سرية وعقوبات اقتصادية جديدة، خلال الأسابيع الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في السلطة.

وأوضح التقرير أن إيران لن تسطيع الرد عسكريا، وتنفيذ هجمات معادية ضد إسرائيل قبل انتهاء ولاية دونالد ترامب.

وذكرت القناة أن الجيش الإسرائيلي والموساد يستعدون لتقارب محتمل بين إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن والنظام الإيراني، حيث يتوقع أن يعيد التفاوض حول الاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015.

وأضافت القناة أن الجيش الإسرائيلي والموساد يهدفان إلى العمل مع الولايات المتحدة لتأمين صفقة أكثر ملاءمة مع إيران.

فيما يعتقد المسؤولون الإسرائيليون أن إيران تخشى الانتقام الأمريكي من أي استفزاز أثناء تولي ترامب منصبه ، مما يترك لتل أبيب وواشنطن مجالا للاستعداد لرئاسة بايدن.

بدورها ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أنه من بين العمليات السرية ضد البرنامج النووي الإيراني، عملية اختراق إلكتروني استهدفت تخريب أجزاء من عملية التخصيب النووي الإيرانية.

وأشارت إلى التقارير الصادرة مؤخرا حول مقتل أبو محمد المصري الرجل الثاني بتنظيم القاعدة، داخل إيران، بناء على تعاون استخباراتي أمريكي إسرائيلي.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قالت إن ترامب سأل خلال اجتماع مع كبار مستشاريه عن الخيارات المتاحة لضرب أحد المواقع النووية الإيرانية.

وذكرت أن مستشاري الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، أقنعوه- الأسبوع الماضي- بعدم قصف موقع نووي إيراني.

في وقت سابق، قال المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران إليوت أبرامز، إن النظام الإيراني يتعامل مع تنظيم القاعدة لأنهما "شريكان في الإرهاب"، مؤكدًا أن العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران حرمت حزب الله وحركة حماس من التمويل الإيراني.

وأضاف أبرامز، في مداخلة على قناة "العربية"، أن إيران متورطة في سلوك خطير بالمنطقة كلها، ولديها سجل في النشاطات الإرهابية في أمريكا اللاتينية.

وحذر المبعوث الأمريكي النظام الإيراني من استهداف أي مواطن أمريكي قائلًا "إذا استهدف نظام طهران أو مليشياته أي أمريكي فسيشعرون بالندم".

في المقابل، قال حسين دهقان، وزير الدفاع الإيراني السابق الذي تحول إلى مستشار للمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، إن أي هجوم عسكري أمريكي ضد إيران ، حتى لو كان هجومًا تكتيكيًا ، يهدد بالتحول إلى حرب شاملة.