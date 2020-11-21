السودان بصدد المصادقة على اتفاقية منطقة التجارة الحرة للقارة الأفريقية

أعرب وزير التجارة والصناعة السوداني مدني عباس مدني عن التطلع لمساعدة الأمانة العام لسكرتارية منطقة التجارة الحرة للقارة الأفريقية في إعداد إستراتيجية وطنية لتنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة للقارة الأفريقية، وتقديم الدعم للسودان في مجال الصناعة التحويلية، مشيرا إلى أن السودان في مراحل إكمال المصادقة على الاتفاقية.

وذكرت وزارة التجارة والصناعة السودانية - في بيان اليوم /السبت/ - أن الوزير عباس مدني شارك في اجتماع المجلس الوزاري لمنطقة التجارة الحرة للقارة الأفريقية، الذي عقد في أكرا.

والتقى وزير الصناعة السوداني مع وامكيلي ميني الأمين العام لسكرتارية منطقة التجارة الحرة للقارة الأفريقية في أكرا، حيث هنأه على تولي المنصب المهم، معربا عن شكره للأمانة العامة لتفهم الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي ورثتها الحكومة الانتقالية من النظام البائد.

وأكد تطلع السودان لدعم ومساندة الأمانة العامة له في المراحل القادمة من خلال تقديم المساعدات الفنية في مجال تقديم عروض التعريفة الجمركية والتسهيلات التجارية والتعاون الجمركي.

ومن جانبه، أكد الأمين العام لسكرتارية منطقة التجارة الحرة للقارة الأفريقية دعم ومساندة السودان من خلال التنسيق مع الشركاء، ومن بينهم بنك التنمية الأفريقي ومفوضية الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا.