كورونا يجتاح البرلمان التركي ويتسبب في ذعر وهلع بين النواب

كشفت صحيفة "زمان" التركية، اليوم السبت، عن وجود حالة من الذعر والهلع داخل أروقة البرلمان التركي، وذلك بعد الكشف عن إصابة شخص على الأقل بين كل 6 نواب بفيروس كورونا داخل البرلمان.

واجتمعت لجنة الصحة في البرلمان برئاسة رجب أكداج، وممثل عن كل حزب سياسي مع اقتراب عدد المصابين بالفيروس من 100 نائب.

وتدرس اللجنة حاليا تطبيق عدد من الإجراءات في البرلمان لمنع تفشي الفيروس، من بينها إلغاء المشروبات والمأكولات وتوفير المياه المعدنية فقط، وإلقاء الخطب في الجمعيات العامة واللجان بارتداء الأقنعة.

ودعا النواب إلى ضرورة تهوية البرلمان كل ساعة، مطالبين بضرورة تحسين جودة المطهرات والأقنعة المستخدمة في البرلمان، والحصول على منتجات عالية الجودة بعد وجود شكاوى بسبب ذلك.