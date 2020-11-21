نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس وزراء فرنسا الأسبق: تمويل قطر للإرهاب يشكل خطورة حقيقية لأوروربا (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق مانويل فالس إن "التمويل القطري يمثل خطورة حقيقية فبشكل عام هناك تصور مختلف في الدول ذات الأغلبية المسلمة في العلاقة مع الدولة والديمقراطية ومكانه المرأة في المجتمع".

وأضاف: "لذلك علينا إذن خلق ظروف ملائمة ليكون الإسلام في أوروبا إسلاما بعمق أوروبي"، حسبما جاء بمنصة "مداد نيوز" السعودية.

وتابع: "هذا ليس أمرا سهلا فهو مشروع يحتاج تنفيذه لعشرات السنين من العمل الجاد" وكان ذلك خلال ندوة افتراضية عن دور قطر وتركيا في انتشار الايدولوجيات المتطرفة في أوروبا نظمتها مؤسسة حرية الأديان والسياسات في أوروبا