هيئة تقويم التعليم والتدريب تعلن موعد الاختبارات ومعايير وضوابط الرخص المهنية

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن مراحل الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات، حيث تعد الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات من أهم الوثائق التي تصدرها الهيئة تبعاً لضوابط ومعايير محددة، ومن خلال هذا المقال نوضح لكل متابعينا من خلال موقعنا ثقفني الضوابط التي يجب توافرها وضرورة أن يكون الشخص الحاصل عليها مؤهلاً لمزاولة مهنة التعليم بحسب مستويات ومدة زمنية محددة، كما تعد إحدى متطلبات الحصول على الرتبة المهنية الصادرة من وزارة التعليم مشيرة إلى أن الحصول عليها مرتبط باجتياز الاختبار الذي تم بناؤه لقياس المعايير التربوية العامة والتخصصية حيث يتكون الاختبار من قسمين :

الأول: الاختبار التربوي العام

والثاني : الاختبار التخصصي

معايير ومسارات مهنية :

أوضحت الهيئة من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لها المعايير التي يجب توافرها في المسارات المهنية التي أعلنت عنها، حيث أعلنت عن ما يقرب من 37 تخصص في الوظائف التعليمية تحتاج إلى من يشغلها، بالإضافة إلى المعايير التربوية العامة بهدف الارتقاء بالعملية التعليمية، وتحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة ورؤية المملكة 2030 في رفع جودة التعليم العام وكفايته حيث تتكون المعايير من ثلاثة مجالات رئيسية:

يعني بالقيم والمسؤوليات المهنية ويركز على مسؤوليات المعلم المهنية داخل الصف الدراسي وخارجه، ويتضمن ثلاثة معايير هي الالتزام بالقيم الإسلامية السمحة وأخلاقيات المهنة والتطوير المهني المستمر والتفاعل المهني مع التربويين والمجتمع

المعرفة المهنية ويركز على المعارف التي يحتاج إليها المعلم لتوفير فرص تعليمية ذات جودة عالية للطلاب، ويتضمن الإلمام بالمهارات اللغوية والكمية والرقمية ومعرفة الطلاب وكيفية تعلمهم ومعرفة المنهج وطرق التدريس العامة والتمكن من مجال التخصص الذي سيقوم بتدريسه ومستجداته وطرق تدريسه

الممارسة المهنية ويركز على ممارسات المعلم الفعال والخيارات التي ينبغي له إتاحتها لتيسير تعلم الطلاب من خلال التخطيط للوحدات الدراسية وتهيئة بيئات تعلم تفاعلية وداعمة للطالب ومليئة بالثقة والاحترام ومحفزة على التفكير والتحدي الذهني في ضوء توقعات أداء عالية من الطلبة للتعلم والتحصيل بالإضافة إلى مهارة استخدام الأساليب المختلفة والفعالة في تقويم تعلم الطلبة وتقديم التغذية الراجعة البناءة والمفيدة.

تخصصات لكافة المراحل في التربية الإسلامية

اللغة العربية

الرياضيات

العلوم الفيزياء والكيمياء والأحياء

اللغة الإنجليزية

الحاسب الآلي

التاريخ

الجغرافيا

صعوبات التعلم

التربية الفكرية

العوق السمعي

العوق البصري

التوحد

مهارات البحث ومصادر المعلومات

التدريبات السلوكية التربية الفنية

التربية الصحية والبدنية

رياض الأطفال

التربية الأسرية

الإرشاد الطلابي الإشراف التربوي

القيادة المدرسية

الموهوبين

العلوم الإدارية

علم الأرض

علم النفس

علم الاجتماع

تدريبات النطق

الاجتماعيات ومنها ماهو مخصص لمعلمي المرحلة الابتدائية فقط في تخصصات : الرياضيات ، التربية الإسلامية ، اللغة العربية ، العلوم ، اللغة الإنجليزية).

التخصصات المشمولة :معايير مهنية متخصصة وموعد التدريب وموعد إصدار الرخصة المهنية :

وقد أشارت الهيئة أن التخصصات المطلوبة في هذه الاختبارات تحتاج لعدد من المعايير المهنية التخصصية التي يجب توافرها في الأشخاص ومنها التأهيل للأشخاص الذين يحملون المؤهل الأدنى من الجامعي أو الحاصلين على مؤهل كليات المعلمين والمعلمات، علماً بأنها تختلف عن مستوى الاختبارات للحاصلين على مؤهل جامعي (بكالوريوس) فما فوق، وكشفت الهيئة أنه سيدشن نظام إصدار الرخص المهنية للمعلمين والمعلمات في 1/12/2020 وسيفتح الموقع لتسجيل المعلمين والمعلمات الذين اجتازوا اختبار الكفايات في 6/12/2020 المعلمين والمعلمات الذين لم يسبق لهم التسجيل أو دخول اختبار الرخصة بتاريخ 15/12/2020 وستكون الفترة الأولى لاختبارات الرخصة المهنية اختبار التخصص خلال الفترة من 23 إلى 30/12/2020 بينما الفترة الثانية لاختبارات الرخصة المهنية الاختبار التربوي العام خلال الفترة من يوم 20 وحتى يوم 26 /12/2020 وسيكون موعد إعلان النتائج وإصدار الرخصة المهنية في 30/5/2021.

التعليم الأهلي :

فيما يتعلق بمعلمي ومعلمات قطاع التعليم الأهلي يشترط أن تتوفر بهم الآتي: