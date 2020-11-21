أخبار اليمن : قوى العدوان ارتكبت 160 خرقاً خلال 24 ساعة

قوى العدوان ارتكبت 160 خرقاً خلال 24 ساعةارتكبت قوى العدوان 160 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، أن من بين الخروقات، استحداث تحصينات قتالية في كيلو16 وتحليق 8 طائرات تجسسية في أجواء الجبلية والجاح وكيلو16.

وأشار المصدر إلى أن خروقات قوى العدوان شملت أيضاً 48 خرقًا بقصف صاروخي ومدفعي، وأكثر من 100 خرق بالأعيرة النارية المختلفة.