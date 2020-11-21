"نهائي القرن".. الزمالك يتفوق على الأهلي في "معركة اليورو"

الحديث عن "نهائي القرن"، كما أطلق عليه كثيرون في الشارع الرياضي، بدأ يزداد يوماً بعد يوم، خاصة بعد انتهاء مباريات الأجندة الدولية لمنتخبي مصر الأول والأولمبي، لتتجه أنظار الملايين من عشاق الكرة المصرية والعربية والإفريقية، وربما العالمية، صوب القطبين الكبيرين.

الأهلي حامل لقب دوري أبطال إفريقيا ثمانية مرات، آخرها عام 2013، يطمح لتحقيق اللقب التاسع، بعدما استعصت البطولة على المارد الأحمر 7 أعوام مُتتالية، حيث خسر اللقب مرتين عامي 2017 و2018.

ولا يختلف الأمر كثيراً بالنسبة للفارس الأبيض، الذي يتطلع هو الآخر لحصد اللقب للمرة السادسة في تاريخه، بعدما سبق وحصده خمسة مرات، آخرها عام 2002، فيما خسر نهائي البطولة عام 2016، وهي المرة الأولى التي يصعد فيها الأبيض إلى نهائي البطولة منذ تحقيقه اللقب عام 2002.

الأغلى والأغنى

قمة القاهرة ستشهد مشاركة نجوم من العيار الثقيل في الفريقين، باعتبارهما الأغلى والأغنى داخل مصر وإفريقيا، وتمثل القيمة السوقية لكل فريق رقماً كبيراً في سوق الانتقالات الكروية.

ووفقاً لموقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في القيمة السوقية للاعبين والأندية في كافة أنحاء العالم، فإن قيمة قائمة الأهلي التي يحق لها المشاركة في نهائي إفريقيا، تبلغ 16 مليونا و860 ألف يورو، مع الوضع في الاعتبار أن النادي خسر جهود ثمانية لاعبين مُقيّدين ضمن قائمته الإفريقية سواء للإصابة أو للرحيل عن النادي، ويحق لاثنين وعشرين لاعبا أهلاويا المشاركة في موقعة 27 نوفمبر الجاري.

فيما تبلغ قيمة الزمالك السوقية حسب الموقع العالمي 17 مليونا و890 ألف يورو، وإن كان الأبيض يحق له الاستعانة بخمس وعشرين لاعباً فقط في نهائي إفريقيا المُرتقب.

قائمة الزمالك الأعلى

وحسب موقع ترانسفير ماركت، فإن قيمة لاعبي الأهلي المُقيّدين إفريقياً ويحق لهم المشاركة في النهائي القاري المُرتقب هي كالتالي:

- محمد الشناوي (2.50 مليون)

- على لطفي (250 ألفًا)

- مصطفى شوبير (100 ألف)

- أيمن أشرف (120 ألفًا)

- رامي ربيعة (800 ألف)

- ياسر إبراهيم (600 ألف)

- التونسي على معلول ( مليون و50 ألف)

- محمود وحيد (400 ألف)

- محمد هاني (مليون)

- المالي آليو ديانج (مليون و 50 ألف)

- حمدي فتحي (800 ألف)

- عمرو السولية (مليون و50 ألف)

- محمد مجدي قفشة (مليون و50 ألف)

- وليد سليمان (300 ألف)

- صالح جمعة (250 ألف)

- جونيور أجاي (مليون و50 ألف)

- محمود عبدالمنعم كهربا (مليون و20 ألف)

- حسين الشحات (مليون و20 ألف)

- أحمد الشيخ (800 ألف)

- الأنجولي جيرالدو (300 ألف)

- مروان محسن (مليون)

- السنغالي آليو بادجي (800 ألف).

أما قيمة لاعبي الزمالك المُقيدّين إفريقياً والذين يحق لهم المشاركة الجمعة بعد المقبلة فهي كالتالي:

- محمد أبوجبل (800 ألف)

- محمد عواد (600 ألف)

- محمود جنش (300 ألف)

- محمد صبحي (150 ألفًا)

- محمود علاء (مليون و50 ألفًا)

- محمود حمدي الونش (800 ألف)

- محمد عبد الغني (400 ألف)

- عبدالله جمعة (600 ألف)

- محمد عبدالشافي (250 ألفًا)

- أحمد عيد (300 ألف)

- طارق حامد (1.20 مليون )

- محمود عبدالعزيز (300 ألف)

- محمد حسن (250 ألفًا)

- التونسي فرجاني ساسي (2.50 مليون)

- يوسف أوباما (مليون)

- المغربي أشرف بن شرقي (2 مليون)

- أحمد سيد زيزو (1.20 مليون)

- كريم بامبو (300 ألف)

- مصطفى فتحي (400 ألف)

- إسلام جابر (250 ألفًا)

- شيكابالا (200 ألف)

- مصطفى محمد (2.50 مليون)

- الكونغولي كابونجو كاسونجو (500 ألف)

- حازم إمام (300 ألف)

- المغربي محمد أوناجم (مليون).