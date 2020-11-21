السيسي يشيد بأداء الاقتصاد المصري خلال أزمة كورونا

أشاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، بما حققته حكومة بلاده من مؤشرات اقتصادية إيجابية، بالرغم من تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

وفي منشور له على صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، قال السيسي: "أتوجه بخالص التهنئة للحكومة على ما حققته من مؤشرات اقتصادية إيجابية خلال العام الحالي بالرغم من أزمة كورونا وتداعياتها الشديدة".

وأضاف: "وهي الجهود التي أشادت بها كبري المؤسسات المالية الدولية، وفي مقدمتها الإعلان الرسمي من خبراء صندوق النقد الدولي بأن أداء الاقتصاد المصري فاق التوقعات وأبدى صلابة وقدرة على التعامل مع الجائحة، نتيجة التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي".

وختم السيسي: "كل التقدير لهذا العمل الدؤوب الممتد عبر السنوات الماضية.. والتحية والاعتزاز لدعم شعب مصر العظيم".

وكان صندوق النقد الدولي، قد أعلن الخميس، التوصل إلى اتفاق مبدئي على مستوى الخبراء لصرف قسط بقيمة 1.6 مليار من مساعدة لمصر في إطار برنامج مساعدات بقيمة إجمالية تبلغ 5.2 مليار دولار، لمواجهة تداعيات أزمة كورونا.

وأشار الصندوق إلى أن الاقتصاد المصري حقّق "أداء أفضل من المتوقع بالرّغم من جائحة كوفيد-19".

وقدّر أن "الإجراءات الاحتوائية التي اتخذتها السلطات وإدارتها الرشيدة للأزمة والتنفيذ المتقن للبرنامج الإصلاحي المصري قد ساهمت في الحدّ من آثار الأزمة".