فتح معبر رفح بين مصر وقطاع غزة لمدة 3 أيام

أُعلن في قطاع غزة، السبت، عن نية السلطات المصرية فتح معبر رفح البري لمدة ثلاثة أيام في الاتجاهين.

ومن المنتظر أن يفتح المعبر ثلاثة أيام في الاتجاهين، وذلك من الثلاثاء القادم حتى الخميس. وذكرت تقارير محلية أن الهيئة العامة للمعابر ستقوم بنشر تفاصيل وكشوفات السفر في وقت لاحق.

ودأبت مصر على فتح المعبر استثنائيا من فترة إلى أخرى، لتمكين سفر أعداد من الفلسطينيين، لا سيما الحالات الإنسانية.

ويشكل معبر رفح المنفذ الوحيد لسكان قطاع غزة البالغ عددهم حوالي مليوني نسمة إلى العالم الخارجي.