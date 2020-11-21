روسيا تعاقب 25 مسؤولا بريطانيا بمنعهم من دخول أراضيها

جدة - نرمين السيد - وقالت الخارجية الروسية فى بيان: "رداً على الأفعال غير الودية من جانب السلطات البريطانية وبناء على مبدأ المعاملة بالمثل، اتخذ الجانب الروسى قراراً بفرض عقوبات شخصية على 25 ممثلاً لبريطانيا الذين باتوا الآن ممنوعين من دخول الأراضى الروسية"، حسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز".

وكانت لندن فرضت فى يوليو الماضى عقوبات على 25 مسؤولا روسيا من بينهم محقق بارز.

وضغط وزير الخارجية البريطانى، دومينيك راب، من أجل إقرار العقوبات، وحدد الأسماء الأولى المشمولة بالعقوبات فى البرلمان، بما فى ذلك الروس الذين تقول لندن إنهم تورطوا فى إساءة معاملة المحامى سيرجى ماجنتسكى، الذى قاد حملة لفضح الفاسدين فى روسيا.