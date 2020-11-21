رئيس أذربيجان يعرب عن شكره للقيادة الروسية لوقف الحرب في إقليم "قره باغ"

أعرب رئيس أذربيجان إلهام علييف اليوم /السبت/ عن شكره للقيادة الروسية على دورها في البيان المشترك بين روسيا وأذربيجان وأرمينيا، لوقف الحرب في إقليم قره باغ.
وفي ليلة 9 إلى 10 نوفمبر، أصدر الرئيسان الروسي، فلاديمير بوتين، والأذربيجاني، إلهام علييف، ورئيس الحكومة الأرمنية، نيكول باشينيان، بيانا حول وقف إطلاق النار وكل الأعمال القتالية بين أرمينيا وأذربيجان في إقليم قره باغ، مع توقف قوات الجانبين على مواقعها.
واتفق الزعماء الثلاثة على انتشار قوات روسية لحفظ السلام على خط التماس بين الطرفين في قره باغ، وكذلك على طول "ممر لاتشين" الرابط بين أرمينيا والإقليم.
وقال علييف - خلال لقائه في العاصمة (باكو) مع وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو الذي وصل إلى أذربيجان على رأس وفد عسكري - "بعد 44 يوما من المواجهة العسكرية والقتال تم توقيع هذا البيان.. أعتبر أن هذه الوثيقة بالغة الأهمية كونها تضع حدا لمواجهة دامت سنوات طويلة".. موجها شكره للقيادة الروسية الرئيس فلاديمير بوتين على إعداد هذا البيان الهام وتبنيه.
وكان الرؤساء، الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، والفرنسي إيمانويل ماكرون، قد دعوا في وقت سابق من خلال بيان مشترك بشأن الوضع في قره باخ، أذربيجان وأرمينيا إلى وقف الأعمال القتالية والتوجه إلى طاولة المفاوضات دون شروط مسبقة.
وفى وقت سابق دعت الخارجية الروسية الأطراف المتصارعة والدول المعنية بهذا الصراع إلى اتخاذ إجراءات فعالة لمنع استخدام إرهابيين ومرتزقة أجانب في النزاع وإخراجهم الفوري من المنطقة.
ووجهت أرمينيا اتهامات إلى تركيا بنقل المرتزقة والإرهابيين من ليبيا وسوريا إلى إقليم قره باغ المتنازع عليه مع أذربيجان للقتال ضد الجيش الأرمني مقابل مبالغ تتراوح من 1500 و 2000 دولار شهريًا.
كما اتهمت أرمينيا تركيا بالدعم العسكري المباشر لأذربيجان ضدها عن طريق تقديم السلاح، وكذلك مشاركة الخبراء العسكريين الأتراك في القتال بجانب القوات الأذرية ضدها في إقليم قره باغ.
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