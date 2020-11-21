أعلى زيادة يومية.. تركيا تسجل 5532 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة التركية تسجيل 5532 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أعلى زيادة يومية لحصيلة الإصابات، فضلًا عن 135 وفاة جديدة.

وكشفت صحيفة "زمان" التركية، اليوم السبت، عن وجود حالة من الذعر والهلع داخل أروقة البرلمان التركي، وذلك بعد الكشف عن إصابة شخص على الأقل بين كل 6 نواب بفيروس كورونا داخل البرلمان.

واجتمعت لجنة الصحة في البرلمان برئاسة رجب أكداج، وممثل عن كل حزب سياسي مع اقتراب عدد المصابين بالفيروس من 100 نائب.

وتدرس اللجنة حاليا تطبيق عدد من الإجراءات في البرلمان لمنع تفشي الفيروس، من بينها إلغاء المشروبات والمأكولات وتوفير المياه المعدنية فقط، وإلقاء الخطب في الجمعيات العامة واللجان بارتداء الأقنعة.

ودعا النواب إلى ضرورة تهوية البرلمان كل ساعة، مطالبين بضرورة تحسين جودة المطهرات والأقنعة المستخدمة في البرلمان، والحصول على منتجات عالية الجودة بعد وجود شكاوى بسبب ذلك.

وسجلت السلطات الصحية في تركيا، أمس، زيادة غير مسبوقة بحصيلة الوفيات اليومية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بواقع 141 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت تركيا عن 5103 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وفي وقت سابق، كشفت منظمة الصحة العالمية عن احتمالية تأخر توزيع لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بسبب بعض الإجراءات التقنية.

وقالت شركتا فايزر وبيونتك لصناعة الدواء إنهما قد تحصلان خلال الشهر القادم على موافقة الهيئات التنظيمية الأمريكية والأوروبية على الاستخدام الطارئ للقاحهما لفيروس كورونا بعدما أظهرت نتائج التجارب النهائية أن نسبة نجاح اللقاح 95 بالمائة وعدم وجود أعراض جانبية خطيرة له.

وتبين أن فاعلية اللقاح ثابتة في مختلف الفئات العمرية والعرقية، مما يعد علامة مبشرة نظرا لأن المرض أصاب المسنين وجماعات بعينها، شملت ذوي البشرة السوداء، بشكل أكبر من غيرهم.

وقدمت شركة فايزر الأمريكية وشريكتها شركة "بيونتيك" الألمانية طلبا عاجلا لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية للسماح باستخدام اللقاح الذي تعاونت الشركتين في تطويره ضد الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19)، حتى يتم إعطائه للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة في الولايات المتحدة الأمريكية بحلول منتصف ديسمبر المقبل.

كانت شركة "فايزر" أعلنت، في التاسع من نوفمبر الجاري، أنها توصلت إلى لقاح ضد فيروس "كورونا" بالتعاون مع شركة "بيونتيك"، وذكرت الشركة أن اللقاح قد أثبت فاعليته بنسبة تصل إلى 90% بعد انتهاء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، كما أشادت منظمة الصحة العالمية باللقاح الجديد، معتبرة أنه "قد يغير مسار الوباء بشكل جذري".