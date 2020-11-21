الجمهوريون منعوا تعيينه في المحكمة العليا.. ميريك جارلاند المرشح الأقرب لمنصب وزير العدل في إدارة بايدن

ذكرت قناة "فوكس نيوز" أن القاضي ميريك جارلاند قد يكون المرشح الأقرب لتولي منصب وزير العدل والمدعي العام في إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.

ويعمل ميريك حاليًا في محكمة استئناف واشنطن العاصمة، التي شغل منصب كبير قضاتها بين فبراير 2013 وفبراير 2020، كما شغل منصب نائب المدعي العام بين عامي 1994 و1997.

وكان الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما قد رشح جارلاند لعضوية المحكمة العليا الأمريكية في مارس 2016، لكن زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل منع انعقاد جلسة الاستماع الواجبة للتصديق على تعيينه.

وتضم قائمة المرشحين لمنصب وزير العدل في إدارة بايدن نائبة المدعي العام السابقة سالي ييتس، وعضو مجلس الشيوخ عن ولاية ألاباما دوج جونز، وحاكم ولاية ماساشوستس السابق ديفال باتريك.

وتلقي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ضربة جديدة وذلك بعد أن أعلنت شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم السبت عن تسليم الحساب الرسمي الخاص بالرئاسة الأمريكية إلى جو بايدن يوم 20 يناير من العام القادم.

وقالت شبكة "تويتر" إنه سيتم نقل حساب الرئاسي الأمريكية تلقائيًا إلى الرئيس المنتخب جو بايدن وذلك خلال اللحظة التي سيؤدي فيها اليمين رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضحت شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" أن ذلك الأمر سينطبق أيضًا على حساب البيت الأبيض وحساب نائب الرئيس الأمريكي وحساب السيدة الأولى أيضًا وعدد قليل من الحسابات الرسمية الأخرى المرتبطة بالرئاسة الأمريكية.

وقال المتحدث باسم منصة "تويتر"، "نيك باسيليو" ان تويتر تستعد بنشاط لدعم انتقال حسابات تويتر المؤسسية للبيت الأبيض في 20 يناير 2021.

وأضافت أن ذلك الأمر تم فى عام 2017 وقت انتقال الرئاسي الأمريكية لـ ترامب مؤكدة أن هذه العملية تتم بالتشاور الوثيق مع إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية ولا تتطلب العملية أي نوع من مشاركة المعلومات بين فريق ترامب المنتهية ولايته وفريق بايدن القادم، وذلك وفقًا للشركة.

وأفادت أن جميع التغريدات الموجودة ضمن تلك الحسابات تتم أرشفتها، وتقوم تويتر بنقل الحسابات إلى بايدن في يوم التنصيب مع مسح التغريدات السابقة بعد أرشفتها.

وتابعت منصة "تويتر" إن ممثليها سيجتمعون مع مسؤولي بايدن في الأشهر المقبلة لمناقشة تفاصيل كيفية استخدام الإدارات الجديدة لمنصة تويتر.

وأعلن البيت الأبيض في عام 2016 عن خطة لنقل الأصول الرقمية إلى الرئيس المقبل للولايات المتحدة وعندما غادر الرئيس الأسبق باراك أوباما منصبه في عام 2017، تم تحويل الحسابات الرئاسية لأوباما إلى حسابات مؤرشفة تحت إدارة إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية.

ورفض البيت الأبيض في عهد ترامب الانخراط في نقاش عام حول تفاصيل الانتقال الرئاسي، الذي يتضمن ما يحدث مع الأصول الرقمية، مثل حسابات تويتر الحكومية.

وفي سياق منفصل يسعي ترامب لإنهاء حق الجنسية المكتسب عن طريق الولادة، قبل انتهاء ولايته.

أعلن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، اليوم السبت، أنه سيكشف عن تزوير انتخابي غير مسبوق وقع في ولاية ميشيجان لصالح منافسه الديمقراطي الفائز في الانتخابات، جو بايدن.

وقال ترامب عبر حسابه على موقع "تويتر": "هذا صحيح، لكنه مختلف تمامًا عما تنقله وسائل الإعلام. سوف نكشف عن عمليات تزوير واسعة النطاق وغير مسبوقة".

وكشف ترامب أيضًا عن عمليات تزوير في ولاية جورجيا التي تم الإعلان عن نتائجها بشكل رسمي بفوز بايدن، مضيفًا: "هناك معلومات عن تزوير كبير في التصويت حول جورجيا. انتظروا!".

وكانت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، كشفت أنه اعترف بأنه خسر في الانتخابات الأمريكية أمام المرشح الديمقراطي، جو بايدن، لكنه يتعمد تأخير عملية تسليم السلطة، ويحاول زرع الشك في نتائج الانتخابات للانتقام من الديمقراطيين بسبب تشكيكهم في فوزه بالانتخابات الأمريكية عام 2016، مستخدمين التحقيق الروسي في الانتخابات الأمريكية.

وذكرت شبكة "سي.إن.إن" نقلا عن مصدر وصفته بـ "المطلع" أن رفض الرئيس الاعتراف بنتيجة الانتخابات ينبع جزئيًا من اعتقاده بأن وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، والمرشحة الخاسرة في الانتخابات، هيلاري كلينتون، والرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، عملا على تقويض رئاسته بزعمهم أن روسيا تدخلت في انتخابات عام 2016 وهو ما أثر على نتائج الانتخابات العام الجاري.