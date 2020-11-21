اليونان تدين إصدار تركيا إخطاراً ملاحياً جديداً بتمديد مهام سفينتها للتنقيب شرق المتوسط

اعتبرت الخارجية اليونانية أن الإخطار الملاحي التركي الجديد غير قانوني، وينتهك القانون الدولي ويقوض الأمن والاستقرار في المنطقة.
وقالت الخارجية اليونانية - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /السبت/ - "تتجاهل تركيا مجددا وصراحة دعوات المجتمع الدولي والمجلس الأوروبي، لتجنب الأعمال والتحركات غير القانونية التي تؤدي إلى مزيد من التصعيد والتوتر".
وأضاف البيان: "هذه التصرفات التركية تلغي أي احتمال لتحسين العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، في وقت يقول فيه المسؤولون الأتراك إن انضمام بلادهم إلى الاتحاد الأوروبي يمثل أولوية استراتيجية".
وتابعت الخارجية اليونانية - في بيانها - "تدين اليونان - مرة أخرى - هذا السلوك الاستفزازي، الذي يقوض أي احتمال للحوار البناء، وتدعو تركيا إلى إلغاء الإخطار البحري غير القانوني "نافتكس" على الفور".
وأصدرت تركيا - في وقت سابق اليوم - إخطار "نافتكس" جديدا مددت فيه مهام سفينتها "الريس عروج" للتنقيب في شرق المتوسط حتى 29 نوفمبر الجاري.
و"نافتكس" هو اختصار لمصطلح "الرسائل النصية البحرية"، وهو جهاز يرسل إشعارات دولية للبحارة، من أجل التنبيه والتواصل مع السفن في عرض البحر.. ويقوم بالتنبيه في حالة وجود خطر، كما يبعث رسائل عن الحوادث وتوقعات الأرصاد الجوية وأنشطة البحث والإنقاذ.
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