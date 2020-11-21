ما أجمل الفن والسلام.. جيش الاحتلال يعلق على ظهور محمد رمضان مع مطرب إسرائيلي

علق المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على ظهور الفنان المصري محمد رمضان مع المغني الإسرائيلي عمير آدم.

وقال أدرعي في تغريدة على تويتر "ما أجمل الفن والموسيقى والسلام! الفنان المصري القدير محمد رمضان مع الفنان الاسرائيلي المتألق عمير آدم في دبي!!".

كان الناشط الإماراتي حمد المزروعي نشر صورة جمعته بالفنان محمد رمضان والمغني الإسرائيلي عمير آدم، ما أثار ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

من جانبها، رحبت الحكومة الإسرائيلية في حسابها على تويتر بالصورة، وقال الحساب الرسمي للخارجية الإسرائيلية "الفن دوما يجمعنا.. عرض الإعلامي الإماراتي حمد المزروعي صورة للنجم المصري محمد رمضان مع المطرب الإسرائيلي عومير آدام في دبي".

ونشر الفنان محمد رمضان مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام يرد فيه على الصورة التى تم تداولها والذى يظهر فيها مع المطرب الاسرائيلى عومير ادام والاعلامى الاماراتى حمد المزروعى وقام رمضان بعد دقائق معدوده بحذف الفيديو.

وقال حمد رمضان فى الفيديو : "انا لا اعرف انا بتصور مع مين وكلنا بشر واى حد بطلب يتصور معى لم ارفض.

واضاف رمضان : كلنا بشر ولا يمكن ان اسال اى شخصي يرغب فى التصوير معى عن جنسيته او لونه او شكله".

واوضح رمضان "لا يهمني اسمك ولا لونك ولا ميلادك يهمني الإنسان ولو مالوش عنوان !!".

وأثارت الصورة ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما اتهم عدد من المغردين الفنان محمد رمضان بالتطبيع مع إسرائيل.

وعلق أحد النشطاء معربا عن غضبه قائلا "لطيور علي أشكالها تقع !محمد رمضان مع مطرب إسرائيلي".

وتصدر هاشتاج "محمد رمضان" موقع التواصل الاجتماعي تويتر في مصر بعد صورته مع المغني الإسرائيلي. والناشط الإماراتي حمد المزروعي.

وحقق كليب "يا حبيبي" للفنان محمد رمضان 49 مليونا و652 ألف مشاهدة، بعد طرحها على قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب، في 6 سبتمبر الماضي.