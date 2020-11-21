الاستعلام عن فواتير stc برقم الهوية وكيفية دفع فواتير الاتصالات السعودية

الاستعلام عن فواتير stc برقم الهوية نقدمها لكم عبر موقعنا المتميز موقع ثقفني لكل متابعينا من المملكة العربية السعودية حيث يبحث الكثير من المقيمين والمواطنين بالمملكة عن كيفية الاستعلام عن فواتير الاتصالات السعودية برقم الهوية، ويتم الاستعلام إلكترونيا دون الحاجة إلى التوجه إلى أحد فروع الشركة مما يوفر وقت وجهد للمواطن، وبعد التحول الرقمي الذي تشهده المملكة في السنوات الأخيرة، هي أحد أهداف تطبيق المنظومة التكنولوجية التي تسعي لتحقيقها المملكة، ونقدم لكم فيما يلي الإجابة على السؤال الذي يردده الكثير “كيف أعرف مديونيتي في الاتصالات السعودية” وطريقة سداد قيمة الفواتير إلكترونيًا فتابعونا.

الاستعلام عن فواتير stc برقم الهوية

توفر الشركة السعودية للاتصالات خدمات إلكترونية متميزة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة عبر شركة الإنترنت، لنيل رضا عملائها والمشتركين بها، ومن أهم هذه الخدمات خدمة معرفة فواتير stc برقم الهوية وفيما يلي عرض لخطوات الاستعلام بالتفصيل:

الولوج إلى رابط موقع الشركة السعودية للاتصالات . اضغط على أيقونة”خدماتي”. أنقر على كلمة”تسجيل الآن”. كتابة البيانات الخاصة بالعميل في الحقول الفارغة. رقم الهاتف الجوال. رقم الهوية الوطنية للمواطنين ورقم الإقامة للوافد. إدخال اسم المستخدم. عنوان البريد الإلكتروني للعميل. ستصل رسالة على رقم الهاتف لتفعيل رقم الجوال. اضغط على أيقونة”التالي”. أنقر على علامة صح عند خانة التأكيد على صحة البيانات.

دخول stc خدماتي فواتير

وباتباع هذه الخطوات يمكنكم الدخول على خدماتي stc في أي وقت للاستفادة من كافة الخدمات التي تقدمها الشركة السعودية للكهرباء ومن بين هذه الخدمات التعرف على كل البيانات الشهرية وإمكانية التحقق من منتجات الاتصالات ومعرفة حزم الإنترنت المتاحة، كما يستطيع العميل عبر الموقع معرفة سرعات الإنترنت المتوفرة والتحقق من سرعة خدمة الإنترنت الخاص به.

استعلام فواتير الاتصالات السعودية

استعرضنا لكم من خلال هذا المحتوي طريقة التسجيل في خدماتي stc، ويمكن بعد الانتهاء من التسجيل الاستعلام عن فواتير stc عن طريق تتبع الخطوات التالية:

الولوج إلى موقع stc الإلكتروني. تسجيل الدخول عن طريق كتابة اسم المستخدم وإدخال كلمة المرور. اضغط على كلمة”دخول”. اضغط على أيقونة الحساب. أنقر على كلمة”الفواتير” ثم قم بإدخال رقم الحساب.

بعد الانتهاء من هذه الخطوات تعرض الصفحة استعراض بكافة الفواتير المسجلة على المشترك، ويمكن استخدام هذه الخدمة في أي وقت، وفي حال واجهتكم مشكلة في الاستعلام عن الفاتورة واستعراضها يمكنكم مراسلتنا بترك تعليق أسفل هذا المحتوى وسنوافيكم بالرد على الفور.