تمويل شخصي يصل إلي 2 مليون ريال بدون كفيل للسعودي والمقيم والعسكرين

تمويل شخصي يصل إلي 2 مليون ريال سعودي حيث يقدم مصرف الراجحي تمويل شخصي بدون تحويل الراتب وبدون كفيل، التي يتم البحث عنها باستمرار من جانب الكثير من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، ويتميز مصرف الراجحي بتقديم خدمات هامة للمواطنين والتي تتناسب مع جميع الفئات، لذا فهو يعتبر من أكبر المصارف الإسلامية في العالم حيث يمتلك أكبر شبكة فروع في المملكة وخارج المملكة، ويتفق مع تعاليم الدين الإسلامي، كما يقدم بنك الراجحي أيضا تمويلات شخصية تخص القطاع الحكومي والخاصة والقطاع العسكري ويتم الحصول عن طريقة إجراءات سهلة وبسيطة ويتم الموافقة الفورية علي التمويل في غضون 30 دقيقة فقط، وها نحن الأن نوضح لكم مميزات التمويل بدون تحويل الراتب وبدون كفيل ويصل إلي 2 مليون ريال سعودي من مصرف الراجحي.

مزايا التمويل الشخصي من مصرف الراجحي

يقدم بنك الراجحي العديد من المزايا والخدمات الهامة علي شكل تمويلات شخصية تفيد المواطنين والمقيمين في السعودية، حيث يقدم تمويل شخصي يصل إلي 2 مليون ريال سعودي بدون تحويل الراتب الشهري وبدون كفيل ويتم صرف التمويل خلال 30 دقيقة فقط للجميع، بالإضافة أنه متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وبفترات سداد طويلة تصل إلي خمس سنوات، ويتميز بالسرعة في الحصول علي تمويل بإجراءات سهلة وبسيطة نستعرض أيام وأسابيع للحصول علي تمويل شخصي.

يجب أن يكون العميل المتقدم سعودي الجنسية. يجب أن يكون عمر العميل لا يقل عن 25 عام ولا يزيد عن 55 عام. المتقدم للتمويل من بنك الراجحي كحد أدني 2000 ريال سعودي. يجب أن يكون عاملا في القطاع العام أو الخاص بمدة لا تقل عن شهر كحد أدني.

الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول علي تمويل شخصي من مصرف الراجحي

شروط الحصول علي تمويل شخصي بدون كفيل من مصرف الراجحي

قام مصرف الراجحي بتحديد بعض الوثائق والمستندات والتي يجب تقديمها للبنك، حيث يوفر بنك الراجحي تمويلات متنوعة للمواطن السعودي والمقيمين في أراضي المملكة العربية السعودية.