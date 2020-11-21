استهداف اجتماع حوثي.. ومقتل وجرح قادة بالحرس الإيراني

أعلن الجيش اليمني، السبت، استهداف اجتماع لقيادات ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، من بينهم أفراد في الحرس الثوري الإيراني، جنوب شرقي مدينة الحزم، مركز محافظة الجوف شمال شرقي اليمن.
وأفادت مصادر عسكرية بأن مدفعية القوات الحكومية استهدفت اجتماعا لقيادات حوثية "فور وصول معلومات تفيد بوجود أفراد من الحرس الثوري الإيراني، في إحدى الثكنات الحوثية جنوب شرقي مدينة الحزم".
وأكدت المصادر سقوط عدد من القيادات الحوثية بين قتيل وجريح، فيما شوهدت عربات الميليشيات الحوثية وهي تنقل عدداً من الجرحى وسط حراسة مشددة.
وأشارت المصادر نفسها إلى تأكيد إصابات محققة في صفوف أفراد من الحرس الثوري الإيراني.
ويتورط الحرس الثوري الإيراني في إمداد الميليشيات الحوثية بالأسلحة والصواريخ والطائرات من دون طيار، حيث يستخدمها المتمردون في شن هجمات متفرقة.
ويأتي هذا الحادث في وقت تحدثت مصادر دبلوماسية لمجلة "فورين بوليسي" عن استعداد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تصنيف المتمردين الحوثيين في اليمن منظمة إرهابية أجنبية.
وأشارت المجلة إلى أن هذ الإجراء يأتي في إطار مساعي الإدارة الجمهورية لزيادة الضغط على إيران وحلفائها في الشرق الأوسط في الأشهر الأخيرة قبل رحيلها.
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