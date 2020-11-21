إصابة واحد من كل 6 نواب .. هلع فى البرلمان التركى بعد تفشى كورونا

جدة - نرمين السيد - نقلت قناة "روسيا اليوم"، عن وسائل إعلام تركية، اليوم السبت، بأن البرلمان التركى يشهد حالة من الهلع بعد الكشف عن إصابة واحد من كل 6 نواب بفيروس كورونا المستجد، ما دفع إلى اتخاذ إجراءات للحد من تفشى الوباء.





واجتمعت لجنة الصحة فى البرلمان برئاسة رجب أكداغ، وممثل عن كل حزب سياسى مع اقتراب عدد المصابين بفيروس كورونا من 100 نائب. وتدرس اللجنة حاليا تطبيق عدد من الإجراءات فى البرلمان لمنع تفشى الفيروس، من بينها إلغاء المشروبات والمأكولات وتوفير المياه المعدنية فقط، وإلقاء الخطب فى الجمعيات العامة واللجان بارتداء الأقنعة. ودعا النواب إلى ضرورة تهوية البرلمان كل ساعة، مطالبين بضرورة تحسين جودة المطهرات والأقنعة المستخدمة فى البرلمان، والحصول على منتجات عالية الجودة بعد وجود شكاوى بسبب ذلك.

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