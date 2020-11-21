الصين تتعهد فى قمة العشرين بتوفير لقاحات كورونا للدول النامية

جدة - نرمين السيد - وأضاف بينج –فى كلمته عبر الفيديو أمام قمة مجموعة العشرين برئاسة المملكة العربية السعودية- أن الصين ستسعى جاهدة لجعل اللقاحات منتجا عاما يمكن للناس فى جميع أنحاء العالم استخدامه كما يمكنهم تحمل تكلفته، مشددا على أن الصين تدعم بفعالية التعاون الدولى للقاح فيروس كورونا "كوفيد19"، وأن بلاده انضمت إلى مجموعة "خطة تنفيذ لقاح فيروس كورونا"، وأنها مستعدة لتعزيز التعاون مع الدول الأخرى من أجل تطوير وإنتاج وتوزيع اللقاحات.

ودعا بينج إلى إقامة آلية دولية للاعتراف المتبادل بالكود الصحى، معربا عن ترحيبه بمشاركة المزيد من الدول.

وأوضح أنه يتعين أن تقوم الآلية على نتائج اختبارات الحمض النووى واستخدام رموز الاستجابة السريعة المعترف بها عالميا، مؤكدا أنه من الضرورى تعزيز التكامل فى السياسات والمعايير وبناء "قنوات سريعة" لتسهيل التبادل المنظم للأفراد.

وتابع بينج، أن الصين مستعدة للعمل مع جميع الأطراف على استكشاف قواعد للحوكمة الرقمية وصياغتها على أساس المبادرة العالمية التى اقترحتها بلاده بشأن أمن البيانات.

وأشار الرئيس الصينى، إلى أنه فى مواجهة المخاوف المتعلقة بأمن البيانات والفجوة الرقمية والخصوصية الشخصية والأخلاق وما إلى ذلك، يجب على البلدان التمسك بتوجيه سياسى محوره الإنسان وقائم على الحقائق، وتشجيع الابتكار، وبناء الثقة المتبادلة، ودعم الأمم المتحدة لأداء دور رائد فى هذا الصدد والعمل معا من أجل بيئة رقمية متطورة ومنفتحة وعادلة وغير تمييزية.

ولفت بينج، إلى أنه من الضرورى تحويل الأزمات إلى فرص، وتحفيز زخم التنمية الجديد من خلال الابتكار التكنولوجى والتحول الرقمي، وتعزيز التعاون فى مجال أمن البيانات، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وخلق فرص متكافئة لشركات العلوم والتكنولوجيا فى مختلف الدول.

واعتبر بينج، أن وباء فيروس كورونا الجديد (كوفيد19) أظهر أوجه القصور فى الحوكمة العالمية، ما يعكس ضرورة أن نتبع مبدأ التشاور المكثف، والمساهمة المشتركة والمنافع المشتركة، والالتزام بالتعددية، والانفتاح والتسامح، والتعاون متبادل المنفعة، والتقدم مع العصر، مع ضرورة أن تؤدى مجموعة العشرين دورا قياديا أكبر فى هذا الصدد.

وشدد بينج، كذلك على أنه من الضرورى حماية النظام التجارى متعدد الأطراف بقوة ودعم إصلاح منظمة التجارة العالمية، وتعزيز فعاليتها وسلطتها، وتعزيز التجارة الحرة، ومعارضة الأحادية والحمائية، وحماية حقوق التنمية وفضاء البلدان النامية.

وقال بينج، إنه ينبغى عقد المؤتمر الدولى للحد من خسائر الغذاء فى الوقت المناسب، معربا عن ترحيب بلاده بالمشاركة النشطة لأعضاء مجموعة العشرين والمنظمات الدولية ذات الصلة.

واعتبر بينج، أن بناء نمط تنمية جديد ليس بأى حال من الأحوال سياسة منغلقة، ولكنه جهد متزامن من طرفى العرض والطلب لإلغاء الحظر الكامل للإنتاج والتوزيع والتداول والاستهلاك، وتحسين المرونة الاقتصادية والقدرة التنافسية، وبناء نظام اقتصادى مفتوح جديد رفيع المستوى، ما سيوفر المزيد من الفرص للدول لتقاسم ثمار التنمية الاقتصادية عالية الجودة فى الصين.

وأكد بينج أن المهمة الأكثر إلحاحا فى الوقت الحالى هى تعزيز نظام الصحة العامة العالمية للوقاية من فيروس كورونا الجديد "كوفيد19" وغيره من الأمراض المعدية والسيطرة عليها، داعيا إلى تعزيز دور المنظمة والوقاية من الأوبئة العالمية والاستجابة لها، والحفاظ على صحة الإنسان وسلامته، وبناء مجتمع الصحة المشتركة للبشرية.