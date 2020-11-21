أعلنت السلطات الصحية التركية اليوم السبت تسجيل 5532 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أعلى حصيلة يومية منذ اندلاع الوباء.
وسجلت وزارة الصحة 135 وفاة جديدة بالفيروس في الـ24 ساعة الأخيرة، فيما ارتفع إجمالي الإصابات إلى 440805، والوفيات إلى 12219.
وفرضت تركيا هذا الأسبوع حظرا جزئيا للتجول وحدت من ساعات عمل المطاعم والمقاهي ومراكز التسوق.
يذكر أن السلطات الصحية قررت في يوليو الماضي إحصاء الحالات التي تظهر عليها أعراض المرض فقط، وهي خطوة يرى فيها منتقدوها محاولة لتغطية حجم الجائحة الحقيقي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تركيا تسجل5532 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24ساعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.