الخطوط الجوية الكويتية تستقبل أحدث طائراتها

أعلنت الخطوط الجوية "الكويتية"، مساء اليوم السبت، عن وصول الطائرة الرابعة من نوع "A320-neo" من مصنع الايرباص بتولوز إلى مطار الكويت الدولي.

وتتمتع عائلة A320 Neo بهيكل عريض يعد الأوسع ضمن فئته، وتحتوي الطائرة على أحدث التقنيات المبتكرة، بما فيها المقصورة الأفضل في القطاع وأحدث جيل من المحركات التي من شأنها توفير 20% في معدلات استهلاك الوقود عن كلّ مقعد.

وكانت صحيفة الأنباء الكويتية قد كشفت عن التنسيق بين رئيس الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي الشيخ سلمان الحمود مع رئيس مجلس ادارة شركة الخطوط الجوية الكويتية علي محمد الدخان ورئيس مجلس ادارة شركة طيران الجزيرة الكويتية مروان بودي، لبلورة الخطة الزمنية التفصيلية لانطلاق رحلات الطيران من بعض الدول المحظورة وكيفية قضاء الحجر المؤسسي الصحي داخل الكويت بشروط وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح وذلك تحت بند عاجل جدا.

وذكرت الصحيفة الكويتية نقلا عن مصادرها أن خطة فتح الأجواء مع بعض الدول المحظورة ستكون لعودة العمالة المنزلية تلبية لاحتياجات الأسر الكويتية.

وأفادت الصحيفة بأن «الكويتية» و«الجزيرة» ستقدمان خطة تفصيلية لعودة العمالة المنزلية تتضمن جداول إعادة التشغيل لعودة جميع العمالة المنزلية الموجودة في بعض الدول المحظورة وتكلفة الفحوصات المحلية وتكلفة قضاء فترة الحجر الصحي المؤسسي البالغة 14 يوما.

واشارت الصحيفة الي أن تكلفة عودة العمالة المنزلية سيتحملها المواطنون الكفلاء حيث سيتم عمل منصة لمن يريد عودة العمالة الخاصة به فعليه التسجيل في المنصة على ان يتم دفع التكلفة مقدما، والتي ستكون علي عدة مستويات، وتشمل تذكرة الطائرة، وفحوصات الـ PCR وتكلفة الإقامة 14 يوما في حجر مؤسسي.

وأضافت الصحيفة نقلا عن المصادر قائلة: ننتظر أن تقدم الشركات الخطة التفصيلية التي يمكن تنفيذها وعلى هذا الأساس ترفع إلى مجلس الوزراء الذي سيصدر قرارا بالتنفيذ.

وذكرت المصادر أن الشركتين - " الكويتية والجزيرة - سبق أن أبلغتا الحكومة باستعدادهما لإعادة العمالة المنزلية، على ان يتم تنفيذ الحجر الصحي المؤسسي داخل الكويت في مرافق أو فنادق أو ما شابه لافتة الي أنهما لم يقدما خطة لتنفيذ الحجر ربما في عمارات سكنية، مستبعدة الحجر في فنادق الدرجة الأولى لارتفاع تكلفتها.

وحول الفئات الأخرى التي ستعود من الدول المحظورة، أجابت المصادر: الخطة حتى الآن تشمل العمالة المنزلية فقط.

وبشأن خطة عودة الأطباء، ردت المصادر قائلة: لجنة طوارئ كورونا تعطي استثناءات للأطباء وتتم عودتهم ولا توجد مشكلة لديهم ويتوالى وصولهم منذ أكثر من 3 أشهر بحجر 7 أيام فقط.

وتوقعت المصادر أن يتم فتح الأجواء أمام لم شمل الأسر بعد وصول اللقاح.

وتمتاز A320 Neo بمستوياتٍ منخفضة من الانبعاثات، فضلًا عما تقدمه من مزايا صديقة للبيئة وقدرتها على الحد من الضوضاء الصادرة عنها بنسبة 50% مقارنةً بالجيل السابق.