بينها الاتفاق مع إسرائيل .. تفاصيل لقاء محمد بن زايد وبومبيو في قصر الشاطئ

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم مايك بومبيو وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية.

وبحث الجانبان خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ - علاقات التعاون والصداقة الإماراتية - الأمريكية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات إضافة إلى العديد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول المستجدات في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط والجهود والتحركات الهادفة إلى تسوية أزمات المنطقة واحتواء التوترات فيها من خلال الحوار و الوسائل الدبلوماسية والعمل المشترك لدعم أسس السلام والاستقرار الإقليمي إضافة إلى مخاطر التطرف والإرهاب وخطابات الكراهية والتحريض، وضرورة التحرك الدولي الفاعل في مواجهتها.

وتطرقا في هذا السياق إلى معاهدة السلام التي وقعتها دولة الإمارات وإسرائيل "اتفاق إبراهيم" وأهميتها في بدء مرحلة جديدة للعلاقات والتعاون بين الدول في منطقة الشرق الأوسط إضافة إلى البناء عليها لترسيخ الأمن والسلام والاستقرار وتحقيق الازدهار لشعوب المنطقة.

كما تناول اللقاء نتائج الحوار الاستراتيجي الإماراتي - الأمريكي الذي أطلق خلال شهر أكتوبر الماضي ودوره في تعزيز التفاهم بين البلدين وتعميق العلاقات الثنائية ودفعها إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات بما يعود بالخير على الشعبين الصديقين.

حضر اللقاء الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني والشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي و يوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأمريكية و محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي والوفد المرافق لوزير الخارجية الأمريكي.

وشهد البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن، الثلاثاء 15 سبتمبر، توقيع اتفاقيتي سلام بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين، تضمنتا عدة بنود أبرزها الالتزام بالتطبيع بين الحكومات والشعوب.

وأطلق البيت الأبيض اسم "أبراهام" على الاتفاق، الذي تم بإشراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحضور وفود من الإمارات برئاسة عبد الله بن زايد، والبحرين برئاسة وزير الخارجية عبد اللطيف الزياني، إضافة إلى الوفد الإسرائيلي برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.