الحزب الجمهوري يطلب تأجيل التصديق على نتائج الانتخابات الامريكية في ميتشيجان

توجه كل من الحزب الجمهوري والحزب الجمهوري الوطني في ولاية ميشيجان الأمريكية، اليوم السبت، بطلب لتأجيل التصديق على نتائج الانتخابات الأمريكية ولاية ميتشيجان لمدة أسبوعين.

وقال الحزبان إن سبب طلبهما تأجيل التصديق على النتائج إتاحة إعادة فرز الأصوات في واين، أكبر مدينة في الولاية، وفقًا لقناة "آر.تي" الروسية.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس الإدارة الذي يضم عضوين من الحزب الديمقراطي واثنين من الحزب الجمهوري في 23 نوفمبر، للتصديق على نتائج الانتخابات وسيكون أمامه ما يصل إلى 20 يوما للقيام بذلك.

من جهتها، أعلنت حملة الرئيس الأمريكي، المنتهية ولايته، دونالد ترامب الخميس الماضي، أنها ستسحب طعنها في نتائج التصويت بولاية ميشيغان.

وقال رودي جولياني محامي ترامب: "قررنا سحب دعوانا القضائية في ميشيغان كنتيجة مباشرة لتحقيق الإغاثة الذي سعينا إليه".

وأضاف: "إيقاف اعتماد الانتخابات في (واين) قبل الأوان، وقبل أن يطمئن السكان إلى أنه تم احتساب كل صوت قانوني، لم يتم".