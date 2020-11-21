قررت الحكومة المغربية تمديد فترة العمل بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والمعمول بها على مستوى الدار البيضاء الكبرى وإقليمي برشيد وبنسليمان لمدة أربعة أسابيع أخرى.
وحسب بيان الحكومة، فإن هذه القرارات تأتي بناء على خلاصات عمليات التتبع اليومي والتقييم المنتظم المنجزة من طرف لجان اليقظة والتتبع، وتبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية بضرورة الاستمرار في الإجراءات اللازمة لمواجهة تفشي كوفيد-19.
وفي أكتوبر الماضي، أعلن المغرب حظرا ليليا للتجول في منطقة الدار البيضاء الكبرى وكذلك مدينتي برشيد وبنسليمان القريبتين، لمدة 4 أسابيع، في محاولة لاحتواء تفشي الفيروس.
وقال بيان للحكومة إن هذه التدابير "تتعلق بمنع جميع أشكال التنقل الليلي ما بين الساعة 9 مساء والسادسة صباحا، باستثناء التنقلات لأسباب صحية أو مهنية".
كما قررت السلطات أيضا إغلاق الملاعب الرياضية والمنتزهات، مع إغلاق المطاعم والمقاهي والمتاجر بحلول الساعة الثامنة مساء، وكذلك وقف وسائل النقل العام بحلول الساعة التاسعة مساء، وتشجيع العمل عن بعد.
وبلغ إجمالي الإصابات بكورونا في المغرب أكثر من 320 ألف إصابة، من بينها 5256 حالة وفاة. أما عدد الحالات التي تماثلت للشفاء فناهزت الـ266 ألفا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المغرب.. تمديد إجراءات الإغلاق في الدار البيضاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.