ترامب لقمة العشرين : قمنا بعمل كبير للحد من تداعيات فيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وقال ترامب فى كلمته أمام قمة مجموعة العشرين، التى تنظمها السعودية عبر تقنية فيديو كونفرانس "قمنا بعمل كبير على الصعيد الاقتصادى للحد من تداعيات فيروس كورونا"، حسبما أفادت قناة "العربية". وانطلقت اليوم السبت، قمة مجموعة العشرين الافتراضية، برئاسة المملكة العربية السعودية، والتى تستمر على مدار يومين، ويتصدر تأثير جائحة كورونا على الاقتصاد العالمى ملفات القمة.

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