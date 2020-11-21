"الصحة التونسية": 68 وفاة و1206 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"

أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء اليوم /السبت/، تسجيل 68 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى ألفين و752 حالة وفاة.

وأضافت الوزارة - في بيان حول الوضع الوبائي في البلاد - أنه تم تسجيل 1206 إصابات جديدة بالفيروس التاجي، ترفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 87 ألفًا و471 إصابة.