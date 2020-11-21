النظام السعودي يعلن تأييده التطبيع الكامل مع إسرائيل

النظام السعودي يعلن تأييده التطبيع الكامل مع إسرائيلأكد وزير خارجية النظام السعودي فيصل بن فرحان، أن بلاده "كانت دائماً داعمة للتطبيع الكامل مع إسرائيل".

وأشار فرحان في مقابلة مع وكالة "رويترز" على هامش قمة زعماء مجموعة العشرين اليوم، إلى أنّ "السعودية مع صفقة السلام الدائم والشامل التي تفضي إلى دولة فلسطينيّة تأتي قبل التطبيع".

يذكر أنّ قناة "كان" الإسرائيليّة كانت تحدثت مؤخراً عن "علاقة حب بين إسرائيل والسعودية"، مؤكدة أنه "كان هناك مسؤولين إسرائيليين كبار في الرياض".

وأكد مصدر إسرائيلي كبير للقناة الإسرائيليّة، أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان "هو ولي العهد الأكثر دعماً لإسرائيل في النظام السعودي، ولو كان الأمر مرتبطاً به لكان حصل التطبيع، لكن الأمر تعرقل بسبب السياسة الداخليّة السعودية".

وكانت مصادر صحفية أكدت في سبتمبر الماضي، بوجود أصوات بارزة في النظام السعودي، تُليّن موقفها من إسرائيل، وتلمح إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق معها، شبيه بالاتفاق بين إسرائيل، مع الإمارات والبحرين.