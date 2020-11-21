بريطانيا تسجل 19.875 إصابة و341 وفاة جديدة بكورونا

جدة - نرمين السيد - ويمثل كلا الرقمين انخفاضا عن بيانات يوم الجمعة، التى أظهرت ارتفاعا يوميا فى حالات الإصابة بـ20.252، و511 وفاة.
وتحتل بريطانيا عالميا المركز السابع بإجمالى إصابات يقدر بحوالى 1.5 مليون شخص ووفيات بلغت أكثر من 54 ألف حالة.
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