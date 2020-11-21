الصحة العالمية تدعو مجموعة العشرين لتوزيع عادل للقاحات كورونا

جدة - نرمين السيد - وبحسب "روسيا اليوم"، شدد أدهانوم فى مؤتمر ضم قادة المجموعة عبر الفيديو على أن هذا هو الشرط الأساسى لاحتواء الوباء وتعافى الاقتصاد العالمى بشكل أسرع.
وأضاف فى الكلمة التى نشرت نصها منظمة الصحة العالمية، أن دول مجموعة العشرين التى تمثل ثلثى سكان العالم و80% من الاقتصاد العالمى تتحمل مسؤولية خاصة فى هذا الصدد.
وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، شدد فى كلمته خلال أعمال القمة التى تترأسها السعودية على ضرورة ضمان إتاحة اللقاحات للجميع، مذكّرا بأن بلاده قد سجلت أول لقاح فى العالم وتنتظر الثانى والثالث، ومستعدة لبذل قصارى جهدها للتعاون مع بلدان العالم ورفدها.
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