ارتفاع قياسى لإصابات كورونا اليومية فى تركيا

جدة - نرمين السيد - وسجلت وزارة الصحة 135 وفاة جديدة بالفيروس فى الـ24 ساعة الأخيرة، فيما ارتفع إجمالى الإصابات إلى 440805، والوفيات إلى 12219. وفرضت تركيا هذا الأسبوع حظرا جزئيا للتجول وحدت من ساعات عمل المطاعم والمقاهى ومراكز التسوق. يذكر أن السلطات الصحية قررت فى يوليو الماضى إحصاء الحالات التى تظهر عليها أعراض المرض فقط، وهى خطوة يرى فيها منتقدوها محاولة لتغطية حجم الجائحة الحقيقى.

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