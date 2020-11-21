جنوح عبّارة على متنها 400 شخص إلى ساحل فنلندا 

جنحت عبارة تابعة لشركة "فايكنغ جريس" وعلى متنها أكثر من 400 شخص إلى ساحل ميناء ماريهامن الفنلندي في بحر البلطيق.
وكانت العبارة تنفذ رحلة من ستوكهولم إلى جزر آلاند الفنلندية.
وقالت شركة "فايكينغ لاين" صاحبة السفينة، إنها كانت تقل 331 راكبا و98 فردا هم طاقم العبارة، وأن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات، فيما يقوم الغواصون بفحص بطن السفينة.
ولم يتم ذكر سبب الحادث، لكن كانت الرياح عاتية جدا في المنطقة، عند وقوع الحادث.
وبقي الركاب على متن السفينة، ولاحقا سيعرض عليهم مواصلة الرحلة على متن سفت أخرى.
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