فرنسا.. 17881 إصابة جديدة بكورونا 

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية عن تسجيل 17881 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم السبت، انخفاضا عن 22882 حالة الجمعة.
فرنسا.. 17881 إصابة جديدة بكوروناكورونا.. السلطات الفرنسية تتحدث عن "ضوء في نهاية النفق"
وذكرت الوزارة أنها سجلت 276 حالة وفاة بالفيروس في المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، مقابل 386 يوم الجمعة.
وتحل فرنسا في المرتبة الرابعة عالميا من ناحية الإصابات بكورونا حيث بلغ إجمالي الإصابات مليونين و109170 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 48265 حالة.
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