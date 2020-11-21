الولايات المتحدة.. وفيات كورونا تسجل 253600 حالة 

ذكرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم السبت، أن إجمالي إصابات فيروس كورونا في الولايات المتحدة بلغ 11843490 حالة. وبذلك يكون عدد الإصابات بمرض كوفيد-19، قد ازداد عن الحصيلة السابقة بواقع 192673 حالة. وأضافت المراكز أن عدد الوفيات زاد إلى 253600 بتسجيل 1885 وفاة جديدة.

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