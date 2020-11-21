انفجارات عنيفة تضرب مدينة البوكمال السورية وسط تحليق لطيران مجهول

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، بأن دوى انفجارات عنيفة سُمعت في ريف مدينة البوكمال بريف محافظة دير الزور السورية، نتيجة قصف جوي من طيران مجهول، استهدف بأكثر من 10 غارات مواقع للميليشيات الإيرانية غربي البوكمال، دون ورود معلومات عن حجم الخسائر حتى الآن.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، في 14 نوفمبر الجري، غارات جوية نفذتها طائرات حربية لا يعلم إذا ما كانت إسرائيلية أم تابعة للتحالف الدولي، على بادية موحسن الخاضعة لسيطرة قوات الجيش السوري والميليشيات الموالية لإيران، ما أدى لتصاعد أعمدة الدخان من المنطقة.

وقال المرصد السوري، إن انفجارات ضربت منطقة البوكمال الخاضعة لسيطرة القوات الإيرانية والميليشيات الموالية لها بريف دير الزور الشرقي، ووفقًا لمصادر المرصد السوري فإن الانفجارات ناجمة عن استهداف صاروخي لمواقع وتمركزات تلك الميليشيات في منطقة السكة الواقعة بأطراف البوكمال، الأمر الذي أدى إلى مقتل 6 من الميليشيات الموالية لإيران بالإضافة لتدمير آليات لهم، ولم يعرف حتى اللحظة فيما إذا كان الاستهداف ناجم عن قصف جوي إسرائيلي أو قصف بصواريخ أرض – أرض أطلقتها قواعد التحالف الدولي المتمركزة عند الضفة الشرقية لنهر الفرات.