انفجارات عنيفة تضرب مدينة البوكمال السورية وسط تحليق لطيران مجهول

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، بأن دوى انفجارات عنيفة سُمعت في ريف مدينة البوكمال بريف محافظة دير الزور السورية، نتيجة قصف جوي من طيران مجهول، استهدف بأكثر من 10 غارات مواقع للميليشيات الإيرانية غربي البوكمال، دون ورود معلومات عن حجم الخسائر حتى الآن.
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، في 14 نوفمبر الجري، غارات جوية نفذتها طائرات حربية لا يعلم إذا ما كانت إسرائيلية أم تابعة للتحالف الدولي، على بادية موحسن الخاضعة لسيطرة قوات الجيش السوري والميليشيات الموالية لإيران، ما أدى لتصاعد أعمدة الدخان من المنطقة.
وقال المرصد السوري، إن انفجارات ضربت منطقة البوكمال الخاضعة لسيطرة القوات الإيرانية والميليشيات الموالية لها بريف دير الزور الشرقي، ووفقًا لمصادر المرصد السوري فإن الانفجارات ناجمة عن استهداف صاروخي لمواقع وتمركزات تلك الميليشيات في منطقة السكة الواقعة بأطراف البوكمال، الأمر الذي أدى إلى مقتل 6 من الميليشيات الموالية لإيران بالإضافة لتدمير آليات لهم، ولم يعرف حتى اللحظة فيما إذا كان الاستهداف ناجم عن قصف جوي إسرائيلي أو قصف بصواريخ أرض – أرض أطلقتها قواعد التحالف الدولي المتمركزة عند الضفة الشرقية لنهر الفرات.
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي ورئيس الوزراء البديل، بيني جانتس، حذر الحكومة السورية ، فى دمشق عقب سلسله من الغارات الإسرائيلية على سوريا.
وأكد جانتس، على حسابه الرسمي في "تويتر" الأربعاء الماضي أن الغارات الإسرائيلية الأخيرة طالت أهدافا عسكرية تابعة لـ"فيلق القدس" الإيراني والجيش السوري، بزعم الرد على زرع عبوات ناسفة في الجولان المحتل.
وتابع "أكرر لأعدائنا: لن تتحمل إسرائيل المساس بسيادتها في أي قطاع، ولن تسمح بالتموضع الخطير على أي جبهة. يتحمل النظام السوري المسؤولية عن كل ما يجري في أراضيه ومن أراضيه".
وكان مصدر عسكري سوري قال إن 3 عسكريين قتلوا وجرح آخر بعدوان إسرائيلي على العاصمة السورية دمشق.
وأضاف المصدر الذي نقلت وكالة الأنباء السورية تصريحاته، أن الجيش الإسرائيلي شن عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل على المنطقة الجنوبية تصدت له وسائط الدفاع الجوي وأسقطت عددا من الصواريخ.
وفي وقت سابق أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته فككت عبوات ناسفة عند الحدود مع سوريا، في الجانب الجنوبي من هضبة الجولان.
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي ورئيس الوزراء البديل، بيني جانتس، حذر الحكومة السورية ، فى دمشق عقب سلسله من الغارات الإسرائيلية على سوريا.
وأكد جانتس، على حسابه الرسمي في "تويتر" الأربعاء الماضي أن الغارات الإسرائيلية الأخيرة طالت أهدافا عسكرية تابعة لـ"فيلق القدس" الإيراني والجيش السوري، بزعم الرد على زرع عبوات ناسفة في الجولان المحتل.
وتابع "أكرر لأعدائنا: لن تتحمل إسرائيل المساس بسيادتها في أي قطاع، ولن تسمح بالتموضع الخطير على أي جبهة. يتحمل النظام السوري المسؤولية عن كل ما يجري في أراضيه ومن أراضيه".
وكان مصدر عسكري سوري قال إن 3 عسكريين قتلوا وجرح آخر بعدوان إسرائيلي على العاصمة السورية دمشق.
وأضاف المصدر الذي نقلت وكالة الأنباء السورية تصريحاته، أن الجيش الإسرائيلي شن عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل على المنطقة الجنوبية تصدت له وسائط الدفاع الجوي وأسقطت عددا من الصواريخ.
وفي وقت سابق أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته فككت عبوات ناسفة عند الحدود مع سوريا، في الجانب الجنوبي من هضبة الجولان.
وكان مصدر عسكري سوري قال إن 3 عسكريين قتلوا وجرح آخر بعدوان إسرائيلي على العاصمة السورية دمشق.
وأضاف المصدر الذي نقلت وكالة الأنباء السورية تصريحاته، أن الجيش الإسرائيلي شن عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل على المنطقة الجنوبية تصدت له وسائط الدفاع الجوي وأسقطت عددا من الصواريخ.
وفي وقت سابق أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته فككت عبوات ناسفة عند الحدود مع سوريا، في الجانب الجنوبي من هضبة الجولان.
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