إطلاق صاروخ من غزة على عسقلان جنوب إسرائيل.. وجيش الاحتلال يرد

أعلن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، سقوط صاروخ أطلق من قطاع غزة على مدينة عسقلان جنوب إسرائيل.

وأكد أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في تغريدة على تويتر تفعيل الانذارات في مدينة عسقلان جنوب إسرائيل بعد اطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية.

كانت وسائل إعلام عبرية أفادت بسقوط صاروخ في منطقة مفتوحة بمدينة عسقلان، لم تتمكن منظومة القبة الحديدية من اعتراضه، ولم ترد انباء عن وقوع اصابات.

ودوت صافرات الإنذاء، مساء اليوم السبت، في محيط مستوطنات غلاف غزة

من جانبها، ذكرت القناة 12 العبرية أن القبة الحديدية نفذت محاولتي اعتراض في سماء عسقلان.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب "في أعقاب التقرير عن تفعيل الإنذار، تم تحديد إطلاق واحد من قطاع غزة تجاه الأراضي الإسرائيلية".

في المقابل، رد الجيش الإسرائيلي بقصف نقطة رصد تابعة للمقاومة الفلسطينية شرق بيت حانون شمال قطاع غزة.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية باستهداف المدفعية الإسرائيلية نقطتين رصد للمقاومة في بيت حانون شمال قطاع غزة، ونقطة اخرى في شرق رفح جنوب القطاع.

في وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي اكتشاف أطول نفق لحركة حماس والذي يمتد من قطاع غزة إلى مستوطنة كوسوفيم المحاذية للحدود مع القطاع.

وأكد الجيش الإسرائيلي إن النفق تم اكتشافه في 22 أكتوبر الماضي، ويعتبر أطول نفق يتم اكتشافه حتى الآن.

وأوضح أن النفق احتوى على نظام تهوية خاص بطول 2 كيلومتر وامتد من خان يونس مع مخرج في "أحراش كيسوفيم" مؤكدًا أنه تم الكشف عن النفق والحفريات باستخدام تقنية جديدة ومتطورة.

ويعتقد الجيش الإسرائيلي أن فرص التوصل إلى تهدئة طويلة الأمد مع حماس في قطاع غزة منخفضة وأن الفجوات بين مع حماس كبيرة.

وسبق أن أعلنت وسائل إعلام عبرية عن أن الجيش الإسرائيلي سيبدأ مناورة كبيرة في جنوب إسرائيل ومستوطنات غلاف غزة، لمدة 3 أيام.