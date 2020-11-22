الصحة العالمية تدعو إلى توزيع عادل للقاحات ضد كورونا
دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس دول مجموعة العشرين إلى ضمان "التوزيع العادل" للقاحات كورونا في جميع أنحاء العالم.
وقال تيدروس يوم "السبت" في مؤتمر ضم قادة مجموعة الدول العشرين لأهم الاقتصاديات في العالم التي ترأسها حاليا السعودية عبر تقنية الفيديو هذا هو الشرط الأساسي لاحتواء الوباء ولتعافي الاقتصاد العالمي بشكل أسرع.
وأضاف تيدروس في الكلمة التي نشرت نصها منظمة الصحة العالمية أن دول مجموعة العشرين التي تمثل ثلثي سكان العالم و80% من الاقتصاد العالمي تتحمل مسؤولية خاصة في هذا الصدد.
المصدر: (د ب أ)
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