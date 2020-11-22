كاراسكو يمنح أتليتيكو فوزه الأول على برشلونة في عشرة أعوام

حقق أتليتيكو مدريد انتصاره الأول على برشلونة في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم في أكثر من عشرة أعوام عندما استغل يانيك كاراسكو خطأ الحارس مارك-أندريه تير شتيجن ليقود صاحب الأرض للفوز 1-صفر باستاد واندا متروبوليتانو.

وافتتح الجناح البلجيكي التسجيل في نهاية الشوط الأول حيث استغل خروج تير شتيجن وسبقه إلى الكرة ليضعها من بين ساقيه ثم سدد في المرمى الخالي.

واستحق أتليتيكو الفوز رغم غياب هدافه لويس سواريز الذي أبعدته الإصابة بفيروس كورونا عن مواجهة فريقه السابق.

وكاد ماركوس يورينتي أن يضع أتليتيكو في المقدمة مبكرا لكن تسديدته اصطدمت بالعارضة إلى خارج الملعب بينما تألق تير شتيجن لينقذ فرصة من ساؤول نيجيز.

وقدم ليونيل ميسي قائد برشلونة مباراة للنسيان إذ لم يقدم الكثير بينما أهدر أنطوان جريزمان مهاجم أتليتيكو السابق فرصة في كل شوط ليسقط الفريق القطالوني للمرة الثالثة هذا الموسم ويتوقف رصيده عند 11 نقطة في المركز العاشر.

وقفز أتليتيكو إلى المركز الثاني برصيد 20 نقطة متساويا مع ريال سوسيداد المتصدر.