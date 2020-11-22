مسودة البيان الختامي لمجموعة الـ20 تزف بشرى سارة للدول الفقيرة

جدة - نرمين السيد - وبحسب "سبوتنيك"، جاء بمسودة البيان أن زعماء المجموعة سوف يتعهدون غدا الأحد بتمويل توزيع عادل للقاحات الوقاية من كوفيد-19 فضلا عن الأدوية والفحوص فى أنحاء العالم حتى لا تحرم منها الدول الفقيرة.

كما تعهدوا بمد تخفيف أعباء الديون عن هذه الدول، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

وقال الزعماء فى مسودة البيان التى اطلعت عليها الوكالة:" لن ندخر جهدا حتى نضمن وصولها (اللقاحات) لجميع الناس بشكل عادل وبسعر يمكن تحمله بما يتسق مع التزامات الأعضاء بتحفيز الابتكار".

وتعقد القمة التى انطلقت أعمالها اليوم فى وقت يواجه فيه العالم وباء فيروس كورونا، وقد قادت المجموعة جهودا دولية أفضت إلى التزامات بأكثر من 21 مليار دولار، لدعم إنتاج اللقاحات والدواء وتوزيعها وإتاحتها، كما قامت بضخ أكثر من 11 تريليون دولار لدعم الاقتصاد العالمى لمواجهة تحديات الجائحة.

وتولت السعودية، أكبر دولة مصدرة للخام فى العالم وهى حليف رئيسى للولايات المتحدة، رئاسة مجموعة العشرين، حيث عقدت قمة استثنائية فى مارس 2021، هى القمة الاستثنائية الأولى التى عقدتها المجموعة، نظرا لجائحة كورونا.