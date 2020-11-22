تأهل ناديا الأهلي والزمالك إلى نصف نهائي كأس مصر بفوز الأول على أبو قير للأسمدة والثاني على أف سي مصر بالنتيجة عينها 2-1 ضمن منافسات ربع نهائي المسابقة.

وفي المباراة الأولي فاز الأهلي على أبو قير للأسمدة من الدرجة الثانية على ملعب الجيش في برج العرب، ليلتقي مع الاتحاد السكندري في الأول من ديسمبر المقبل.

وسجل للأهلي وليد سليمان (15 و26 من ركلة جزاء)، فيما سجل الغيني كارفالا كايوتيه هدف أبو قير (39).

ولعب أبو قير بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 25، عقب طرد لاعبه إبراهيم ريعو لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وفي الثانية، حقق الزمالك حامل اللقب فوزاً صعباً على أف سي مصر 2-1 على ملعب السويس، ليلاقي طلائع الجيش في نصف النهائي.

وتقدم أف سي مصر عن طريق البديل عبد الرحمن جمال "جندية" (85)، وعادل البديل أسامة فيصل النتيجة للزمالك (90+6)، ليضيف البديل الثاني أحمد سيد "زيزو" الهدف الثاني للزمالك في الشوط الإضافي الثاني من ركلة جزاء (116).

ولعب الزمالك بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 60 عقب طرد إمام عاشور لحصوله على البطاقة الحمراء لتعمده الخشونة مع أحمد عادل.

وفي الدقيقة 103 من الوقت الإضافي الأول، طرد لاعب أف سي مصر حسني ذكي لحصوله على البطاقة الحمراء لعرقلة أسامة فيصل.