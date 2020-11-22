حملة ترامب: الحكم في بنسلفانيا يمهد للوصول للمحكمة العليا

أصدرت الحملة الانتخابية للرئيس الأميركي دونالد ترامب بيانا بعد رفض قاضي المحكمة الاتحادية في ولاية بنسلفانيا المصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية.

وقالت الحملة إن حكم المحكمة الاتحادية في بنسلفانيا اليوم يساعدنا في استراتيجيتنا بالوصول الى المحكمة العليا في واشنطن.

وتأمل حملة ترامب في إقناع المجالس التشريعية التي يسيطر عليها الجمهوريون في ولايات لرئيسية بتجاهل النتيجة وإعلان فوز ترامب، وفقاً للعديد من وسائل الإعلام الأميركية.

وكان قد رفض قاضٍ اتحادي دعوى قضائية أقامتها حملة ترامب بهدف استبعاد ملايين الأصوات التي تم الادلاء بها عبر البريد في ولاية بنسلفانيا.

ووصف القاضي ماثيو بران الذي أصدر هذا الحكم القضية بأنها "حجج قانونية بلا أساس واتهامات قائمة على تكهنات".

وأوضحت وسائل إعلام أميركية أن مسؤولي ولاية بنسلفانيا يمكنهم الآن المصادقة على النتائج التي تظهر تفوق بايدن بأكثر من 80 ألف صوت.