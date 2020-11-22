غارات جوية إسرائيلية على مواقع لحماس في غزة

شنّ سلاح الجوّ الإسرائيلي فجر الأحد غارات جوّية على عدد من المواقع التابعة لحركة حماس في غزّة، ردا على صاروخ أُطلِق ليلا من القطاع باتّجاه إسرائيل.
وقال مصدر أمني إنّ "طائرات الاحتلال شنّت غارات جوّية عدّة استهدفت خمسة مواقع ونقاط رصد تابعة لفصائل المقاومة الفلسطينية في مناطق مختلفة في قطاع غزة"، موضحا أنّ القصف أحدث أضرارًا، دون أن تُسجّل إصابات.
وذكر شهود عيان أنّ القصف استهدف "موقعا لكتائب القسّام، الجناح العسكري لحماس، بمنطقة الشيخ عجلين في غرب مدينة غزة ونقطة رصد في منطقة الشجاعية (شرق)، وموقعا آخر جنوب المدينة، كما استهدف موقعين للقسّام في خان يونس ورفح جنوب القطاع ما أسفر عن أضرار متفاوتة".
وبيَّنَ شهود أنّ المدفعية الإسرائيلية قصفت أيضا "نقاط رصد عدّة" لحماس في المناطق الشرقية لغزة قرب حدود القطاع مع إسرائيل.
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أن صاروخا أُطلِق باتّجاه الأراضي الإسرائيلية من غزّة مساء السبت بُعيد انطلاق صفارات الإنذار في عسقلان في جنوب البلاد.
وأوضحت وسائل إعلام إسرائيلية أن الصاروخ وقع في أرض خلاء.
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