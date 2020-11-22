إصابات فيروس كورونا فى أمريكا تتجاوز 12 مليونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت جامعة هوبكنز، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد فى الولايات المتحدة بواقع مليون إصابة فى أقل من أسبوع، ليتجاوز العدد الإجمالى للمصابين منذ بداية الجائحة 12 مليون حالة.





ووفقا لجامعة جونز هوبكنز، التى تلخص بيانات السلطات الفدرالية والمحلية، وكذلك وسائل الإعلام ومصادر مفتوحة أخرى، فقد سجل الأطباء فى الولايات المتحدة حتى الآن 12 مليون و19 ألفا و960 إصابة، بينما بلغ عدد الوفيات 255177. وأشارت الجامعة إلى تعافى 4.4 مريض بعد شفائهم. ويمثل هذا العدد الهائل من حالات الإصابة إشارة إلى تفاقم جائحة كوفيد-19 التى أودت بحياة أكثر من ربع مليون شخص فى الولايات المتحدة بما جعلها فى مقدمة الدول فى عدد حالات الإصابة.

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