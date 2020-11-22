تنظيم القاعدة يعين زعيمًا جديدًا له في بلاد المغرب

قالت مجموعة "سايت" للاستخبارات، السبت، إن فرع تنظيم القاعدة الإرهابي في شمال إفريقيا عين زعيما جديدا وأكد مقتل زعيمه السابق عبد المالك دروكدال على يد الجيش الفرنسي في يونيو الماضي.

وحسب وكالة "رويترز" البريطانية، قالت شركة سايت ومقرها الولايات المتحدة، والتي تراقب المواقع الجهادية، إن القاعدة في بلاد المغرب عرضت جثة زعيمها السابق لأول مرة في مقطع فيديو.

قتل الجيش الفرنسي دروكدال في مالي بعد مطاردته لأكثر من سبع سنوات في منطقة الساحل.

وفي مارس 2017، اتحد المسلحون المرتبطون بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب تحت مظلة "جماعة النصرة ".

وقالت القاعدة في بلاد المغرب إنه بعد وفاة دروكدال، تم اختيار جزائري آخر هو الشيخ مجاهد يزيد مبارك، المعروف أيضًا باسم أبو عبيدة يوسف العنابي، خلفًا له.

وأكدت الجماعة أيضًا مقتل المبشرة السويسرية بياتريس ستوكلي التي اختطفت من مدينة تمبكتو المالية في يناير 2016، وقالت إن قتلها جاء بسبب محاولة "الصليبيين الفرنسيين" إطلاق سراحها.

وينتشر حاليًا أكثر من خمسة آلاف جندي فرنسي في منطقة الساحل في إطار عمليّة برخان المناهضة للمتشددين.