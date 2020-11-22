إصابات كورونا في البرازيل تتخطى 32 ألف حالة.. و376 وفاة

قالت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم الأحد، إنها سجلت 32622 حالة إصابة إضافية بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية و 376 حالة وفاة.

وسجلت أكبر دولة في أمريكا الجنوبية 6،052،786 حالة مؤكدة إجمالًا و 168،989 حالة وفاة في جائحة فيروس كورونا الجديد الذي استمر تسعة أشهر.

وانخفض عدد الحالات في البرازيل ومتوسط ​​عدد القتلى اليومي بشكل مستمر منذ أغسطس. ومع ذلك، فإن الارتفاع المتواضع في الحالات في الأسابيع الأخيرة حذر علماء الأوبئة من احتمال حدوث موجة أخرى من العدوى.

وأفادت وزارة الصحة البرازيلية بأن الإصابات بفيروس كورونا تخطت 6 ملايين يوم الجمعة، لتصبح البرازيل البلد الثالث في العالم الذي يتخطى هذا الرقم بعد الولايات المتحدة والهند.

بعدما سجلت الوزارة 38397 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس و552 وفاة في اليوم السابق.

وتحتل البرازيل المركز الثالث عالميا بعد الولايات المتحدة والهند من جهة الإصابات بكورونا حيث سجلت 6 ملايين حالة، ووتأتي في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة من جهة الوفيات.

وفي الأيام القليلة الماضية، سجلت ساو باولو وريو دي جانيرو ارتفاعا في عدد مرضى كورونا الذين يعالجون في المستشفيات، حيث تم شغل 90٪ من وحدات العناية المركزة بولاية ريو دي جانيرو وارتفع عدد المصابين في ساو باولو بنسبة 18٪.

فيما ارتفع عدد الوفيات إلى مليون و354 ألفا و806 حالات وفاة، بينما بلغ عدد حالات الشفاء 39 مليونا و352 ألفا و261 حالة.

وتلقت البرازيل، أمس الدفعة الأولى من لقاح كورونافاك الذي طوره المختبر الصيني سينوفاك والذي تمر دراساته السريرية بالمرحلة النهائية.

ووصلت أول 120 ألف جرعة من دواء كورونافاك إلى ولاية ساو باولو، التي أبرمت حكومتها عقدا مع شركة سينوفاك للحصول على ما مجموعه 46 مليون لقاح، أي ما يعادل إجمالي سكان الولاية الأكثر تضررا في البلاد من الوباء التاجي الجديد.

وصرح حاكم ساو باولو، جواو دوريا، الذي استقبل شحنة اللقاحات في المطار برفقة مسؤولين محليين آخرين، ورافق عملية نقلها التي تمت وسط حراسة أمنية مشددة، بقوله "نحن هنا لاستلام الشحنة التي تساعد في إنقاذ حياة الآلاف من البرازيليين".

وبالإضافة إلى استيراد جرعات اللقاح، تنص الاتفاقية المبرمة بين حكومة ولاية ساو باولو والمختبر الصيني أيضا على نقل تكنولوجيا اللقاح إلى معهد بوتانتان، وهو مؤسسة حكومية تنسق التجارب السريرية في البرازيل مع الشركة الآسيوية.

وتجرى التجارب على 13 ألف متطوع في البلاد، ووفقا للنتائج المنشورة هذا الأسبوع في مجلة لانسيت العلمية، فإن اللقاح لديه القدرة على توليد استجابة مناعية في الجسم بعد 28 يوما من الحصول عليه، بنسبة 97% من الحالات.

ومع ذلك، فقد أصبح اللقاح المحتمل بالفعل منطلقا لمعركة سياسية بين رئيس البرازيل، جايير بولسونارو، وحاكم الولاية الذي يرعى تجربة اللقاح الصيني، في الوقت الذي يراهن فيه بولسونارو على اللقاح الذي تطوره جامعة أكسفورد البريطانية.