شاهد .. جنوح سفينة على متنها 400 شخص إلى الساحل فى فنلندا

جدة - نرمين السيد - وكانت العبارة تنفذ رحلة من ستوكهولم إلى جزر آلاند الفنلندية، حسبما أفادت شبكة "روسيا اليوم".

وقالت شركة "فايكينج لاين" صاحبة السفينة، إنها كانت تقل 331 راكبا و98 فردا هم طاقم العبارة، وأن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات، فيما يقوم الغواصون بفحص بطن السفينة.

ولم يتم ذكر سبب الحادث، لكن كانت الرياح عاتية جدا فى المنطقة، عند وقوع الحادث.

وبقى الركاب على متن السفينة، ولاحقا سيعرض عليهم مواصلة الرحلة على متن سفينة أخرى.