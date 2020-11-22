إطلاق حملة تطعيم واسعة فى إيطاليا أواخر يناير ضد كورونا

جدة - نرمين السيد - وأضاف، بحسب "روسيا اليوم"، أن الحملة ستكون لا سابقة لها، وستتطلب تعبئة غير عادية للموارد.

واعتبر أن اللقاحات تمثل تقدما هائلا فى تاريخ البشرية ودافع عن استخدامها رغم وجود بعض المعارضة الملحوظة لها فى البلاد ولم يحدد نوعية اللقاحات التى سيتم استخدامها فى حملة التطعيم.