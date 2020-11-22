سقوط جرحى في إطلاق نار واشتعال حريق بولاية نبراسكا الأمريكية.. فيديو

حاصرت فرقة من القوات الخاصة، مطعما في ولاية نبراسكا الأمريكية بعد الإبلاغ عن مطلق نار نشط، بينما اجتاحت النيران سيارة كان تقف خارجه.

وذكرت قناة "KETV" أن الرقيب آندي جاشينسكي من شرطة بلفيو يقول إن هناك شخصًا واحدًا رهن الاحتجاز ولا يبحثون بنشاط عن أي شخص آخر، بينما أصيب عدة أشخاص في الحادث.

وشاركت مراسلة "أوماها وورلد هيرالد" جيسيكا ويد مقطع فيديو يظهر تواجدا ضخما للشرطة حزل المطعم في مجمع 1300 من طريق كورنهوسكر في بلفيو.

وتظهر مقاطع فيديو من مكان الحادث رجال الإطفاء وهم يكافحون النيران، كما توجهت فرق الطوارئ من فورها إلى موقع الحادث.

واستجابت أكثر من 20 مركبة تابعة لقوان إنفاذ القانون إلى مكان الحادث ويقال إن هناك ست سيارات إسعاف.

ونُقل شخص واحد فقط إلى المستشفى في حالة حرجة. وكتبت شرطة بلفيو على موقع تويتر: "تواجد كبير للشرطة لإجراء تحقيق نشط قرب الخامس عشر وكورنهوسكر. تجنب المنطقة. المزيد من التحديثات للمتابعة".