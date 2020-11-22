كوريا الجنوبية تسجل 330 إصابة جديدة بكورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وكالة كوريا الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، تسجيل 330 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 30 ألفا و733 حالة.
وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، اليوم /الأحد/ - أنه من بين الإصابات كان هناك 302 عدوى محلية و28 إصابة وافدة من الخارج بينما سجلت البلاد حالتي وفاة جديدتين خلال يوم أمس مما يرفع حصيلة الوفيات إلى 505، وبلغت نسبة الوفيات الناجمة عن كورونا 1.64%.
وبلغ عدد المرضى في حالة حرجة أو خطرة 87 مريضا، بزيادة قدرها شخص واحد عن اليوم السابق بينما تعافى من المرض 26,466 شخصا، بزيادة قدرها 101 شخص عن اليوم الذي سبقه.
وتعتقد السلطات الصحية أن منطقة سول وضواحيها - التي يقطنها نصف عدد سكان البلاد البالغ 51.6 مليون - تشهد حاليا موجة ثالثة من تفشي الفيروس، بعد الموجة الأولى في شهري فبراير ومارس في مدينة دايغو، والموجة الثانية في أغسطس في العاصمة سول وضواحيها.
وقالت السلطات الصحية إنها تدرس بجدية رفع نظام التباعد الاجتماعي في العاصمة وضواحيها إلى المستوى الثاني حيث لا تظهر أي علامات على تباطؤ حالات الإصابة بكورونا.
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