السر عند ترامب .. ظهور علاج جديد لـ فيروس كورونا بالمستشفيات

أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تفويضًا طارئًا لاستخدام مكون ريجينيرون للأجسام المضادة لعلاج Covid-19 مع المرضى المعرضين لمخاطر عالية والذين يعانون من مستويات مرضية خفيفة إلى متوسطة، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

وتلقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العلاج المسمى REGEN-COV2 ، عندما تم نقله إلى المستشفى بعدما أصيب بفيروس كورونا المستجد قبل الانتخابات بأكثر من شهر.

ويحقن المريض بالعلاج بهدف تحفيز الاستجابة المناعية لمقاومة العدوى.

وقالت إدارة الغذاء والدواء في بيان صحفي إن الدواء قلل من حالات دخول المستشفيات بسبب Covid-19 وزيارات غرفة الطوارئ مع بعض المرضى في غضون 28 يومًا من العلاج.

قال الرئيس التنفيذي لشركة ريجينيرون ، الدكتور ليونارد إس شلايفر ، في بيان إن الطلب قد يتجاوز العرض في البداية، "مما يجعل الأمر أكثر أهمية هو أن تضمن الحكومات الفيدرالية وحكومات الولايات توزيع REGEN-COV2 بشكل عادل ومنصف على المرضى الأكثر احتياجًا. .".

ويعد تفويض استخدام ريجينيرون في حالات الطوارئ هو شريط تنظيمي أقل من الموافقة الكاملة من قبل إدارة الأغذية والعقاقير.

يسمح التفويض باستخدام المنتج في ظل ظروف معينة قبل توفر جميع الأدلة للموافقة عليه.

وقالت إدارة الغذاء والدواء: "عند استخدامها لعلاج كوفيد -19 المكون من الأجسام المضادة (ريجينيرون) للمرضى الأكثر احتياجًا، فإن الفوائد المعروفة والمحتملة لهذه الأجسام المضادة تفوق المخاطر المعروفة والمحتملة".

وفي أكتوبر الماضي، قال الطبيب الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أكمل علاجه بعد إصابته بفيروس كورونا ويستطيع العودة إلى ممارسة التزاماته العامّة.

وقال الدكتور شون كونلي إن الرئيس تجاوب بشكل "جيّد للغاية" مع العلاج و"ظلت حالته مستقرة".

وسبق أن ذكر الدكتور كونلي في مذكرة أصدرها البيت الأبيض إن ترامب لم يظهر أي علامات "تشير إلى تطوّر المرض".

يأتي ذلك، فيما قدمت شركة فايزر وشريكتها بايونتيك طلب الحصول على تصريح طارئ في الولايات المتحدة لاستخدام لقاحهما كوفيد 19.

وستكون مهمة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أن تقرر ما إذا كان اللقاح آمنا.

ولم تتضح بعد المدة التي ستتطلبها إدارة الغذاء والدواء لدراسة البيانات، ولكن تتوقع حكومة الولايات المتحدة الموافقة على اللقاح في النصف الأول من ديسمبر.

وأظهرت بيانات من تجربة متقدمة أن اللقاح يحمي 94% من البالغين فوق 65 عامًا.

وطلبت بريطانيا مسبقًا 40 مليون جرعة ومن المفترض أن تحصل على 10 ملايين بحلول نهاية العام.